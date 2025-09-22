Aydın’ın Köşk ilçesinde tarım ekipleri, tarımsal üretimi tehdit eden zararlılarla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İl genelinde yürütülen bu çalışmalar kapsamında saha denetimleri aralıksız devam ediyor.

Uzman isimlerden ziyaret

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu’yu ağırladı.

Ziyaret sırasında Akdeniz meyve sineği ve incir hastalıkları özelinde değerlendirmeler yapıldı, geleceğe yönelik projeler için fikir alışverişinde bulunuldu. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da heyete eşlik etti.

Arazi kontrollerinde öne çıkan konular

Arazi denetimleri sırasında uzmanlar, özellikle Akdeniz meyve sineği zararlısı ve incir hastalıkları üzerinde durdu. Yapılan gözlemler, önleyici tedbirler ve ileriye dönük projelerin planlanmasına ışık tuttu. Tarım ekipleri, uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu.

Müdürlükten teşekkür mesajı

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Arazi kontrolleri sırasında Akdeniz meyve sineği ve incir hastalıklarıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi alışverişi sağlanmıştır. Müdürlüğümüz ailesi olarak değerli ziyaretleri için müdürlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.