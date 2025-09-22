Aydın Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna desteğini sürdürüyor. Geçmiş yıllarda binlerce öğrenciyi üniversite hayaline ulaştıran belediye, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için ücretsiz hazırlık kursları açacak.

Ücretsiz Kurs ve Deneme Sınavları

Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli öğretmen kadrosu tarafından verilecek eğitimler, lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylara yönelik olacak. Kurslar, ücretsiz deneme sınavlarıyla desteklenerek öğrencilerin sınav sürecine en iyi şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Kayıt ve Ders Tarihleri

Kurslara kayıtlar 27 Eylül’e kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi’nde yapılabilecek. İlk ders zili lise öğrencileri için 27 Eylül’de, mezun adaylar için ise 30 Eylül’de çalacak.

Başkan Çerçioğlu’ndan Açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bugüne kadar kurslarımızdan faydalanan binlerce öğrencimiz üniversiteyi kazanarak kentimizin gururu oldular. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim hayatına destek olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin geleceği için desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.