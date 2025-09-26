Son Mühür/Osman Günden- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölge sanayicilerinin ihtiyaç ve taleplerine odaklanan, mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeleri masaya yatıran kritik bir buluşmaya sahne oldu. Sanayi ve teknoloji gündeminin enine boyuna tartışıldığı bu önemli toplantı, sanayicileri ve üst düzey hükümet temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar katılım gösterdi. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı bu zirve, bölgenin sanayi geleceği için atılacak adımların belirlenmesi açısından stratejik bir önem taşıdı.

Sanayicilerin beklentileri doğrudan hükümete aktarıldı

Gerçekleşen bu kapsamlı toplantıda, KOSBİ’de faaliyet gösteren sanayiciler, karşılaştıkları zorlukları, yatırım ortamına dair beklentilerini ve mevcut ihtiyaçlarını hükümet temsilcilerine doğrudan aktarma fırsatı buldu. Sanayiciler, özellikle bürokratik süreçlerin hızlandırılması, altyapı iyileştirmeleri ve finansmana erişim gibi konularda somut taleplerini dile getirdiler. Toplantıda, KOSBİ yönetimi tarafından bölgede halen devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ile planlanan gelecek projeleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Yapılan değerlendirmeler, KOSBİ'nin sadece mevcut üretimi sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin rekabet gücünü artıracak vizyoner adımlar attığını ortaya koydu.

KOSBİ Başkanı Diren: "Üretim gücümüzü artırmaya kararlıyız"

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, gerçekleşen buluşmanın önemini vurguladığı değerlendirmesinde, üst düzey katılımcılara teşekkürlerini iletti. Diren, “Bölgemizde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve sanayicilerimizin taleplerini birinci ağızdan dinlemek üzere bizlerle bir araya gelen Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Milletvekilimize, Sayın Kaymakamımıza ve İlçe Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum,” dedi. Sanayicilerin görüşlerini ve önerilerini paylaşabildiği bu tür ziyaretlerin KOSBİ için çok değerli olduğunu belirten Diren, derneğin temel hedefini yineledi: “KOSBİ olarak bizler, tüm imkanlarımızı kullanarak üretim gücümüzü artırmaya ve bölgemize sürdürülebilir katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Ortak akılla hareket ederek bölgemizi Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri yapma vizyonumuzdan şaşmayacağız.” Toplantı, sanayicilerin dile getirdiği sorunların yerinde çözümü için bir taahhüt niteliği taşıyan, KOSBİ sahasında yapılan kapsamlı inceleme ziyaretiyle sona erdi.