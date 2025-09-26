Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nde uzun süredir devam eden ekonomik darboğaz, bu kez memurların maaşlarına yansıyan icra kesintileri üzerinden krize dönüştü. Belediye personelinin maaşlarından kesilen icra tutarlarının ilgili İcra Dairelerine yatırılmadığı ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren memurlar ve Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemi gerçekleştirmiş ve belediye yönetimini uyarmıştı.

Şimdi ise süreç hukuki boyuta taşınmak üzere. Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeniden iş bırakma ve belediye binasında tencere,tavalı eylem yapılacağı duyuruldu.

KESİNTİ YAPILIYOR, AMA YATIRILMIYOR

Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, belediyede çalışan bazı memurlar hakkında kesinleşmiş icra dosyaları bulunmasına rağmen, maaşlarından yapılan kesintiler 2 aydır İcra Dairelerine yatırılmıyor. Aynı şekilde nafaka ödemelerinde de benzer bir durum söz konusu olduğu belirtildi.

“İcralık olan arkadaşlarımız ve nafaka ödemesi gereken personel var. Maaşlardan kesinti yapılıyor ama yasal olarak ilgili kurumlara aktarılmıyor. Bu açıkça suçtur" diyen sendika yetkilileri, belediyenin sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

BİR DİLEKÇE, BİR ÖDEME… GERİSİ BEKLEMEDE

Sendika, alacaklarla ilgili olarak 25 Eylül 2025 tarihinde, 423294 sayı ile Konak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne resmi dilekçe verdi. Dilekçenin ardından yalnızca bir adet icra kesintisinin ödendiği, geri kalan borçların ise hâlâ aktarılmadığı ifade edildi.

Yasal sürece dikkat çeken sendika, 7 gün içinde belediye tarafından yazılı bir cevap verilmemesi halinde hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

YENİ EYLEM GELİYOR: “ TENCERE TAVALI GİRECEĞİZ”

Sendika temsilcileri, “Tüm girişimlerimize rağmen ödeme yapılmadı. Diğer sendikalarla da birleşerek hareket ediyoruz. Eğer salı günü belediyeden resmi bir cevap gelmezse, tekrar iş bırakacağız ve tencere tavalı şekilde belediye binasına gireceğiz" dedi.

İCRA İFLAS KANUNU NE DİYOR?

İİK’nun “Maaş Ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul” Başlıklı 355. Maddesi

“Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar..."

SENDİKA AİDATLARI DA ÖDENMEMİŞ

Öte yandan işçilerden kesilen sendika aidatları da yaklaşık bir yıldır sendikaya ödenmediği ortaya çıktı. Her işçiden bir yevmiye sendika aidatı kesildiği öğrenildi.