İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadeleye devam ettiklerini açıkladı. Özkan, kayıt dışı taşımacılığın sektörde ciddi sorunlara yol açtığını, taksici esnafının emeğini tehdit ettiğini ve haksız rekabete neden olduğunu vurguladı.

Yasal düzenlemeler ve cezalar

Oda yetkilileri, kayıt dışı çalışan ve vergi vermeyen korsan taşımacıların hem yasal taşımacılığı olumsuz etkilediğini hem de yolcu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

2025 yılı itibarıyla korsan taşımacılık yapanlara 2918 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında 46 bin 392 TL para cezası uygulanıyor. Aynı aracın ikinci kez yakalanması durumunda ceza artarken, araç 60 güne kadar trafikten men ediliyor. Korsan taşımacılığı tercih eden yolculara ise 3 bin 084 TL ceza kesiliyor.

İstanbul’daki dava İzmir esnafını ilgilendiriyor

Başkan Özkan, geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da görülen bir davaya katıldığını belirterek, mahkeme heyetine esnafın ekonomik olarak mağdur olduğunu ve emek hırsızlığı yaşandığını ifade etti.

Özkan, korsan taşımacılığın sadece ekonomik değil, sosyal sorunlara da yol açtığını ve toplumsal gerilimi artırdığını dile getirdi.

Erişim engelleri ve toplumsal tepkiler

Korsan taşımacılığın ülke genelinde büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Özkan, davada adı geçen kişinin sosyal medyada esnafı hedef alan paylaşımlar yaptığını söyledi.

Bu durumun taşımacılık yapan esnaf arasında tepkilere yol açtığını belirten Özkan, münferit olayların daha büyük sorunlara dönüşmemesi için erişim engeli kararlarının alınmasının önemine dikkat çekti.

Cezaların yetersizliği ve yasaların güncellenmesi talebi

Mevcut cezaların yeterli caydırıcılığı sağlamadığını kaydeden Başkan Özkan, yasaların güncellenmesi çağrısında bulundu. Özkan, "Tüm İzmirli milletvekillerimize ve TBMM’deki siyasi partilerin milletvekillerine sesleniyorum.

Meclis açıldığında korsan taşımacılıkla ilgili cezaların, alkol etkisinde araç kullanan sürücülere uygulanan cezalara benzer şekilde artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Özkan, Türkiye genelindeki taşımacılık esnafı adına sorunun çözülmesini temenni etti.