Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, İZSU iş birliğiyle başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Özdere ve Gümüldür’deki dere yatakları ile kanalları temizledi. Başkan İlkay Çiçek, artan yağışlar öncesi yapılan çalışmayla vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin korunduğunu belirtti.

Yağış öncesi hazırlık

Sonbahar ve kış aylarında artması beklenen yağışlar nedeniyle Menderes Belediyesi harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZSU ile koordineli bir şekilde dere yatakları ve kanallarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özdere ve Gümüldür başta olmak üzere birçok noktada yürütülen çalışmalarda su yollarında biriken çöpler, plastik atıklar ve ağaç dalları toplandı. Kepçelerle düzenlenen dere yatakları daha sağlıklı ve güvenli hale getirildi.

“Önceliğimiz vatandaşın sağlığı”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi: “Sonbahar ve kış aylarında artacak yağışlar öncesinde önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edebilecek su taşkınlarının önüne geçmek için İZSU ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sağlık ve güvenlik bizim en temel önceliğimiz. İlçemizin her noktasında bu çalışmalarımız sürecek.”

Çevreye ve doğaya katkı

Dere yataklarının temizlenmesiyle sadece taşkın riskinin değil, aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçildi. Yapılan çalışmalarla birlikte suyun akışını engelleyen plastik ve diğer atıkların doğaya zarar vermesinin de önüne geçildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlara da çevre duyarlılığı çağrısında bulunarak dere yataklarına çöp atılmaması gerektiğini vurguladı.

Ekipler teyakkuzda

Menderes Belediyesi’nin Fen İşleri ve Temizlik İşleri ekipleri, kış boyunca olası su taşkınlarına karşı hazır bekletilecek. İhtiyaç halinde ekiplerin hızlı müdahale edeceğini ifade eden belediye yönetimi, ilçenin diğer bölgelerinde de çalışmaların program dahilinde devam edeceğini açıkladı.