İzmir’in Bergama ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giden üç kardeşten biri kayboldu. Bornova’da ikamet eden Adnan Erçevik’ten (54), Karaveliler Mahallesi kırsalında mantar topladıkları sırada ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.

Edinilen bilgilere göre, Erçevik ve iki kardeşi akşam saatlerinde Bergama’ya bağlı Karaveliler Mahallesi’ndeki ormanlık bölgeye gitti. Mantar toplama sırasında yolları ayrılan kardeşlerden Adnan Erçevik, havanın kararmasına rağmen buluşma noktasına dönmeyince durum ailesine bildirildi.

Ekipler seferber edildi

Ailenin kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları, ormanlık arazinin geniş ve engebeli yapısı nedeniyle hem karadan hem de havadan yürütülüyor.

Termal drone ile havadan tarama

Arama-kurtarma ekipleri, gündüz ve gece koşullarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bölge, termal kameraya sahip drone ile havadan taranırken, ekiplerin arazideki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, kayıp vatandaşa ulaşılana kadar çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.