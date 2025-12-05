Son Mühür/ Beste Temel - Denetimlerde mutfak düzeni, gıda ürünlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığı, bozulma riski taşıyan ürünler ve genel temizlik durumu titizlikle kontrol edildi. Yılbaşı hareketliliği öncesi işletmelerin belediye standartlarına uygun hizmet vermesi hedeflendi.

Yangın Güvenliği ve Ruhsat İncelemeleri

Ekipler, mekânlardaki yangın tüplerinin doluluk ve geçerlilik tarihlerini denetledi; acil çıkış düzenlemeleri ve iş güvenliği koşullarını gözden geçirdi. İşyerlerinin çalışma ve izin ruhsatları kontrol edilerek mevzuata aykırı durumların tespiti halinde cezai işlem uygulandı.

Vatandaş Güvenliği İçin denetimler Sürecek

Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı sürecinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. İlçede yaşayan vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.