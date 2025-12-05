Buca’da düzenlenen Okullararası Taekwondo İzmir İl Seçmesi’ne ilk kez gençler kategorisinde katılan Çeşme Belediyespor sporcuları, elde ettikleri derecelerle kulüplerini ve ilçeyi başarıyla temsil etti.

Cennet Araz’tan önemli başarı

Müsabakaların son günü olan 4 Aralık Perşembe günü 55 kiloda yarışan Çeşme Belediyespor sporcusu Cennet Araz, gösterdiği üstün performansla ikincilik elde etti. Bu başarı, Araz’a Bilecik’te yapılacak grup müsabakalarına katılma hakkı kazandırdı. Kulüp yetkilileri, elde edilen derecenin genç sporculara yönelik altyapı çalışmalarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Genç Sporcular Çeşme’yi temsil edecek

Kulübün diğer genç sporcuları Deniz Koç (59 kg) ve Belis Koç (63 kg) ile birlikte Cennet Araz, Mart ayında gerçekleşecek grup müsabakalarında Çeşme’yi ve Çeşme Belediyespor’u temsil edecek.

Kulüp Başkanı’ndan gurur mesajı

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, sporcuların başarısının kendilerini çok gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Gençler kategorisinde ilk kez yarışan sporcularımız, İzmir İl Seçmesi’nde gösterdikleri performansla bizleri sevindirdi. 55 kg’da Cennet Araz’ın ikinciliği, Bilecik’teki grup müsabakalarına katılma hakkı kazandırdı. Mart ayında Deniz Koç, Belis Koç ve Cennet Araz, Çeşme’yi temsil edecek. Antrenörümüz İlayda Akın’a ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, kızlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Çeşme sizinle gurur duyuyor."