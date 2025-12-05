Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü öncesinde yaptığı açıklamayla, kent içi toplu ulaşım hizmetlerinde kadınlara yönelik uygulanan pozitif ayrımcılık stratejilerinin kapsamlı bir bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın benimsediği "kadın dostu kent" vizyonu doğrultusunda şekillenen ulaşım politikası, güvenlikten kadın istihdamına kadar birçok alanda uluslararası standartların üzerine çıktı.

Kadın şoför istihdamında dünya ortalaması aşıldı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kent stratejisinin merkezine koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tam uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle toplu ulaşım sektöründeki kadın istihdamı konusunda küresel bir başarıya imza atan ESHOT Genel Müdürlüğü, Avrupa Yatırım Bankası ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) belirlediği eşitlik ve güvenlik kriterlerini referans alıyor.

Dünya genelinde toplu taşıma sektöründe kadın şoför istihdam oranının ortalama yüzde 9 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, ESHOT bünyesindeki bu oranın yüzde 11'e yükselmesi dikkat çekiyor. Halihazırda İzmir yollarında aktif olarak görev yapan 290 kadın şoför, kentin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin en somut göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Bu sonuç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün ruhunu yılın her anına yayarak İzmir'i Türkiye'ye örnek bir konuma taşıyor.

"90 dakika" aktarma sistemi ve anne kartı ile ekonomik destek

Kadınların günlük yaşamda üstlendiği çoklu rollerin ulaşım pratiklerini farklılaştırdığı gerçeğinden hareketle, Büyükşehir Belediyesi kadınların ulaşım yükünü hafifletecek uygulamaları hayata geçirdi. Kadınların sadece işe gidiş-dönüş rotası yerine, çocukların bakımı, yaşlı ziyaretleri, okul ve alışveriş gibi gün içine yayılmış yoğun bir hareketliliğe sahip olduğu biliniyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaadi olarak İzmirlilere sunduğu ve yeniden uygulamaya koyduğu "90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi", bu noktada kadınların aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Bu sistem sayesinde kadınlar, gün içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kaldıklarında ek bir ücret ödemekten muaf tutuluyor. Ayrıca, yine Başkan Tugay'ın sosyal vizyonuyla uygulamaya giren "Anne Dayanışma Kartı", özellikle çocuklu annelerin sosyal hayata katılımlarını ve hareket kabiliyetlerini kolaylaştırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor.

Gece seyahatlerinde kadınlar için "Güvenli rota" garantisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamına katılımlarının güvence altında ve eşit koşullarda olmasını sağlamak amacıyla gece seyahatlerine yönelik özel bir model uyguluyor. ESHOT otobüslerinde 22.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olan "durak dışı iniş" hakkı, kadın yolcuların güzergah üzerindeki belirlenen en güvenli noktada inebilmesine olanak tanıyor. Bu uygulama, kadınların gece evlerine daha yakın ve güvenli bir şekilde ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca, otobüs duraklarında uygulanan aydınlatma iyileştirmeleri ve QR kod sistemi gibi teknolojik çözümler sayesinde, kadınların duraklarda bekleme süresi en aza indirilerek olası güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmış oluyor.