Bornova’nın 8 Bin 500 Yıllık Hafızası Tek Projede Buluştu

Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, kentin 8 bin 500 yıllık tarihini bütüncül bir yaklaşımla ele alan Bornova Miras Projesi’ni Dramalılar Köşkü’nde düzenlediği toplantıyla tanıttı. Arkeolojik alanlardan Levanten köşklerine, müzelerden kültürel miras duraklarına uzanan Bornova’nın zengin geçmişi ilk kez ortak bir başlık altında bir araya getirildi. Toplantıda akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan Bornova Miras Haritası, dijital platform ve 25 tarihi durak davetlilere sunuldu.

“Kentin geleceğine bırakacağımız en değerli miras”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin yalnızca bir tanıtım çalışması olmadığını, Bornova’nın ortak hafızasını oluşturarak kültürel mirası gelecek kuşaklara bilimsel ve doğru şekilde aktarmayı amaçlayan büyük bir adım olduğunu söyledi. Görev sürecinin başından bu yana Bornova’nın tarihini düzenli ve erişilebilir bir çatı altında toplama hedefiyle çalıştıklarını belirten Eşki, “Bornova’nın her taşında yaşayan bir hikâye var. Bu hikâyeyi geleceğe taşımak istiyoruz. Bornovalıların kendi kentlerini yeniden keşfetmesini sağlayacak çok değerli bir çalışma oldu” dedi.

“Bornova’nın büyük eksikliğini gideriyor”

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert, Bornova’nın tarihsel zenginliğinin bugüne kadar bütünlüklü şekilde ortaya konamadığını belirterek, “Bornova Miras bu eksikliği gideren ve geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran çok önemli bir proje” ifadelerini kullandı.

“Bir bellek yolculuğu”

Bornova Belediyesi Müze Müdürü Şükrü Koçak, 30 akademisyenin katkısıyla belirlenen 25 tarihi lokasyonun Bornova Miras çatısı altında birleştiğini söyledi. Koçak, “Bornova, binlerce yıllık hatıraların kesiştiği bir bellek alanı. Amacımız geçmişi yalnızca sergilemek değil, onu bugünün yaşamının aktif bir parçası haline getirmek” dedi.

Bornova Miras Aile Fotoğrafı ile tamamlandı

Konuşmaların ardından katılımcılar tanıtım kioskları önünde proje detaylarını inceledi. Program, hazırlanan özel pano önünde çekilen “Bornova Miras Aile Fotoğrafı” ile sona erdi.