Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayda, anne Gülhan Ünlü, şüphelinin avukatının “korkutmak amacıyla bıçağı savurdu” savunmasına sert sözlerle karşı çıktı. Ünlü, “Göğsünden vurulan bir çocuk korkutulmuş olamaz. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

Taziye evinde konuştu: “Oğlumun hiçbir suçu yoktu”

14 Ocak’ta bir baklavacı önünde yaşanan olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan’ın ailesi, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki evlerinde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Anne Gülhan Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada oğlunun sağlıkçı olma hayali kurduğunu, çevresi tarafından sevilen ve yardımsever bir genç olduğunu söyledi.

“Oğlumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. O nur yüzüyle nasıl yan bakabilir?” diyen Ünlü, olayın hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

“Son görüntüler her şeyi açıkça gösteriyor”

Şüpheli E.Ç’nin avukatının savcılıkta dile getirdiği “korkutmak amacıyla bıçağı savurdu” iddiasına tepki gösteren anne Ünlü, olay anına ait görüntülere dikkat çekti.

“Eğer korkutmak isteseydi, o şekilde gerilip ölümcül darbe vurmazdı. Son videoyu izleyin, her şey çok net. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurularak korkutma mı olur?” ifadelerini kullandı.

“Bıçakla dolaşan biri oğlumu öldürmeye geldi”

Ünlü, oğlunun hedef alındığını savunarak, “Bıçakla dolaşan bir katil benim çocuğumu öldürmeye geldi. Atlas’ı tanımanızı isterdim. Tanımadan bütün ülke onu sevdi. Arkadaşları da çiçek gibi çocuklar” diye konuştu.

Olay nasıl yaşandı?

14 Ocak günü Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir baklavacı önünde, daha önce birbirini tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan baktın” iddiasıyla tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç’nin, “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladığı belirtilmişti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.