Malatya'nın işlek noktalarından Paşaköşkü Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazası, şehir trafiğini felç etti ve büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre fren sistemi arızalanan 44 AGC 632 plakalı devasa bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün tüm çabalarına rağmen kontrol dışı kaldı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarında bulunan üç araca çarparak yan yattı ve sarsıcı bir gürültüyle devrildi. Ancak felaket burada durmadı; devrilen kamyonun sürüklenmesiyle birlikte toplamda 12 araç daha hasar gördü, kazaya karışan araç sayısının 15'e yükseldiği tespit edildi. Olay yerine anında çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti.

Kamyon şoförü dahil beş yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaşanan zincirleme çarpışmalar sonucunda kamyon şoförünün yanı sıra, diğer araçlarda bulunan dört sivil vatandaş yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından, toplam beş yaralı hızla ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetine dair kesin bilgi henüz paylaşılmazken, tedavileri devam ediyor. Kazanın vahametini yerinde görmek üzere bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Emniyet ekipleri, kazanın nedenini ve fren arızası iddiasının gerçekliğini detaylı teknik incelemelerle araştırıyor.

"Bütün arabaları biçti"

Kazada aracı hasar gören vatandaşlardan Bekir Ekici, yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirdi: "Biz kırmızı ışıkta sakin bir şekilde bekliyorduk. Arkamızdan büyük bir uğultu ve hızla gelen kamyonun sesi duyuldu. Kamyon, kontrolden çıkmış bir şekilde bütün arabaları biçti. O an sadece canımızı kurtarmayı düşündük." Bu ifadeler, kamyonun yarattığı tahribatın boyutunu ve hızını gözler önüne serdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe tamamen kapatılan yol, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, araçların çekicilerle güvenli bir şekilde çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.