İzmit Körfezi’nde 2008 yılından bu yana sürdürülen temizlik çalışmalarında toplam 7 bin 90 metreküp atık deniz ortamından uzaklaştırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Körfez kıyı şeridindeki yüzer atıkların düzenli olarak toplandığı ve deniz ekosisteminin korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışmalarda geniş araç filosu kullanılıyor

Temizlik faaliyetlerinde 4 deniz süpürgesi, 2 kontrol botu, 2 gemilerden atık toplama gemisi, 3 amfibi sulak alan taşıtı, 4 atık toplama aracı ve 2 dere bariyerinin görev aldığı aktarıldı. Yağışlarla derelerden taşınan atıklar ile deniz tabanından yüzeye çıkan yosun çöpleri bu araçlarla toplanıyor.

7 bin 90 metreküp atık denizden uzaklaştırıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 2008’den bu yana deniz ortamından toplam 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı.

Düzenli denetimlerle kirliliğin önüne geçiliyor

Kirliliği önlemeye yönelik denetimlerin de devam ettiği belirtilerek, Reis Bey Kontrol Teknesi’nin gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel sularda tespit ettiği olumsuzlukların ilgili kurumlara bildirildiği ifade edildi.

Deniz canlılarını koruyan uygulamalar güçlendirildi

Denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde deniz canlılarını tehdit eden yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının yayılmasının önüne geçildiği vurgulandı.