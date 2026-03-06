3.Lig 4. Grup’ta play-off hattında yer alan Karşıyaka ile Uşakspor, yarın Uşak’ta kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Grubun formda ekipleri arasında yer alan iki takım, son üç maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Karşıyaka 50 puanla üçüncü sırada bulunurken, Uşakspor 44 puanla beşinci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında da üst sıraları paylaşan ekiplerden Karşıyaka, sezonun ilk karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup etmişti. Daha önceki karşılaşmalar zaman zaman gerginlikler içerirken, Uşak’taki maçta konuk ekip taraftarları için 175 kişilik kontenjan ayrıldı.

Karşıyaka’ya Tahkim Kurulu’ndan olumsuz karar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, geçmiş dönem borçlarıyla gündemde olan Karşıyaka’ya ilişkin önemli bir kararı açıkladı. Kurul, yeşil-kırmızılı kulübün eski teknik direktör, antrenör ve futbolcularla ilgili 12 dosyadaki itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu’nun kararları arasında, geçen sezon takımın başında bulunan teknik direktör Ahmet Yıldırım ve futbolcular Ali Sinan Gayla, Hakan Barış, Cenk Ahmet Alkılıç, Hakan Canbazoğlu, Hasan Sürmeli, İshak Kurt, Sefa Küpeli, Yasin Ozan ile antrenörler Serkan Güney ve Emin Sarı’nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları onandı. Eski futbolculardan İsmail Güner’in alacak davası da 506 bin 672 TL olarak, faizin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2025 olacak şekilde onaylandı.

Transfer yasağı borçları 10 milyon TL’yi aştı

Tahkim Kurulu’nun kararlarının ardından Karşıyaka, ara transfer döneminde uygulanan transfer yasağını genişletti. Kulübün mevcut borçları ve yeni onanan alacak dosyalarıyla birlikte, transfer yasağı kapsamındaki borç tutarı 10 milyon TL’nin üzerine çıktı.