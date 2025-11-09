Son Mühür- AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraklı sahilindeki kirliliğe dikkat çekti. Düzman, yayımladığı videoda denizin renginin değiştiğini, kötü koku ve kirliliğin halkı rahatsız ettiğini belirtti.

“Deniz değil, atıklar yüzüyor”

Düzman paylaşımında, “Deniz kenarında bir ilçede yaşayıp denizi görememek mümkün müydü? Artık mümkün… Çünkü Bayraklı’da deniz görülmüyor, sadece kokusu hissediliyor” ifadelerini kullandı. Körfezde balıkların değil, atıkların yüzdüğünü dile getiren Düzman, suyun renginin çamura döndüğünü ve yüzeyin yağ tabakasıyla kaplandığını vurguladı.

“Belediye çevre dostu projelerle övünüyor”

Belediyenin çevreyle ilgili çalışmalarına da değinen Düzman, “Bayraklı’da deniz maviliğini kaybetti, kahverengilik içinde nefes alamıyor. Halk temizlik değil, koku soluyor. Buna rağmen belediye hala çevre dostu projelerle övünüyor” dedi.

“Körfez alarm veriyor”

Tarkan Düzman, Bayraklı sahilinde yaşanan bu durumun çevresel bir tehlikeye işaret ettiğini belirterek yetkilileri acil önlem almaya davet etti. Düzman’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.