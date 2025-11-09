Eşrefpaşa Caddesi’nde seyir halinde olan A.T. (31) yönetimindeki otomobile, motosikletle aynı yönde ilerleyen A.Y. (22) tarafından ateş açılmıştı. Göğsü ve kolundan yaralanan A.T., ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Polis hızlı davrandı

Motosikletli polis ekipleri (Yunus Timleri) saldırganı olay yerinden uzaklaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, saldırının taraflar arasındaki kişisel husumet nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Zanlılar tutuklandı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen İ.Y. ve M.Ö. ile A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralının son durumu

Ağır yaralanan A.T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olarak bildirildi.