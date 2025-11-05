Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Japonya'dan gelen ve özellikle kıyı temizliği ile mavi turizm alanlarında uzmanlaşmış bir heyeti makamında ağırladı. Görüşmelerin ana gündem maddesini, İzmir Körfezi'nin ekolojik restorasyonu ve bu kapsamda Japon uzmanlarla kurulabilecek ortaklıklar oluşturdu. Başkan Tugay, bu iş birliğinin küresel çevre sorunlarına yerel çözümler geliştirme çabasının önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Japon heyetine, Smart Hotel Solutions Başkanı ve CEO'su Hirotaka Takashiho öncülük etti. Takashiho, daha önceki yıllarda İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların desteğiyle İnciraltı bölgesinde kıyı temizliği alanında Guinness Dünya Rekoru denemesi gerçekleştirmişti. Heyette ayrıca, Smart Hotel Solutions Sekreteri Kentaro Miyauchi, Tokyo Kıyı ve Liman İşletmeleri Ofisi'nden hükümet yetkilisi Nozomu Uehara ve LandBrains Girişim Temsilcisi Chikashi Saito gibi önemli isimler yer aldı. Japonya'dan üst düzey yetkililer, Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ekonomi Konsolosu Yutaka Machida da online bağlantı yoluyla toplantıya katılım sağladı.

Başkan Tugay: Denizler tüm insanlığın ortak sorumluluğudur

Başkan Dr. Cemil Tugay, Körfez temizliği konusunun sadece İzmir'in değil, tüm dünyanın öncelikli gündemi olması gerektiğine dikkat çekerek sözlerine başladı. Tugay, denizlerin temizliğini iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bağlamında insanlığın en hayati meselesi olarak nitelendirdi. "Denizler, coğrafi sınırlara takılmaksızın bütün dünyanın ortak mirasıdır. Özellikle 2025 yılı ve sonrasında, kıyı şeridinde yoğun nüfusa sahip kentlerin, çevreye zarar vermeden bir yaşam biçimi oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'ndeki çevresel tahribatın, binlerce yıldır Körfez'e dökülen 33 dere ve çevresindeki 4,5 milyonluk nüfusun yaklaşık 3 milyonunun kıyıda yaşamasından kaynaklanan birikmiş bir sorun olduğunu belirten Tugay, belediyenin önündeki görevleri iki ana başlıkta topladı: Mevcut kirliliği bilimsel yöntemlerle temizlemek ve gelecekteki kirliliği önleyecek kalıcı çevresel altyapıları kurmak. Bu yaklaşım, sadece temizlemekle yetinmeyip sorunun kaynağını kurutmayı hedeflediğini gösteriyor.

Alg patlamaları için küresel zirve: Odak noktası İzmir

Başkan Tugay, Körfez tabanında yıllardır biriken ve metrelerce kalınlığa ulaşan kirlilik tabakasının, artan su sıcaklıkları ile birlikte biyolojik sorunlara, özellikle de alg patlamalarına yol açtığını açıkladı. Bu sorunun çözümünün kesinlikle bilimsel yöntemlerle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Tugay, bu küresel probleme dikkat çekmek amacıyla iddialı bir planı Japon heyetle paylaştı: "Şubat ya da Mart 2026'da, alg patlamaları ve bunlarla mücadele yöntemlerine odaklanan, alanında dünyanın en büyük bilimsel toplantılarından birini İzmir'de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu zirveye Japonya'daki uzman kişi ve kurumların katılımı, bilgi ve deneyim paylaşımı açısından bize büyük güç katacaktır. Japonya'nın denizcilik teknolojileri ve çevre mühendisliği alanındaki birikiminden faydalanmaktan memnuniyet duyarız."

Japon heyetten tam destek ve Mavi Turizm vurgusu

Japon turizm delegasyonu yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez temizliği vizyonuna tam destek verdiklerini ve planlanan uluslararası toplantıya teknik bilgi ve uzman katılımı sağlayabileceklerini teyit etti. Japon temsilciler, görüşme sırasında kıyı temizliği, deniz turizmi ve mavi yolculuk potansiyelleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Ayrıca, daha önce İnciraltı'nda gerçekleştirilen Guinness Rekoru denemesi sırasındaki lojistik ve idari destek için İzmir heyetine özel teşekkürlerini ilettiler. Deniz turizminin geliştirilmesi kapsamında, Japonya kıyılarında planlanan mavi tur güzergahları da gündeme geldi. Başkan Tugay, Japonya ile denizcilik ve çevre alanlarının yanı sıra, İzmir'in zengin gastronomi kültürünü uluslararası platformlara taşımak adına gastronomi konusunda da karşılıklı ilişkiler kurmayı arzuladıklarını sözlerine ekleyerek iş birliği yelpazesini genişletti.