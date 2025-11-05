Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde çocukların okul dışı zamanlarını nitelikli ve verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla hizmet veren Çocuk Merkezleri, yeni dönem için kapılarını açtı. Kentin dört bir yanında bulunan merkezlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim, atölye ve sosyal etkinliklere katıldı; ödevlerini tamamladıktan sonra oyun alanlarında zaman geçirdi.

7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet

İzmir Çocuk Merkezleri’nde 7-14 yaş arası çocuklara yönelik kapsamlı bir program uygulanıyor. Dokuz merkezde psiko-sosyal destek, yaratıcı drama, sanat çalışmaları, fiziksel aktiviteler, eğitim destek programları ve sosyal etkinlikler sunuldu. Amaç, çocukların güvenli bir ortamda sosyal becerilerini geliştirmesi ve ilgi alanlarına uygun yönlendirilmesi oldu.

Menemen’de bulunan merkez, aynı zamanda ebeveynlere yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağladı. İzmirliler, yaşadıkları bölgeye en yakın merkeze başvurarak ya da telefonla iletişim kurarak çocuklarını ücretsiz kayıt ettirdi.

Merkezlerin adres ve iletişim bilgileri

Buca Çocuk Merkezi

Aydoğdu Mahallesi, 1263 Sokak, Sosyal Yaşam Kampüsü No:1/B — Buca

(0232) 293 96 68 / 96 67 / 96 85

Cengizhan Çocuk Merkezi

Cengizhan Mahallesi, 1620/39 Sokak No:23/B — Bayraklı

(0232) 293 96 90

Gümüşpala Çocuk Merkezi

Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak No:49/A — Bayraklı

(0232) 293 87 15

Gürçeşme Çocuk Merkezi

Laleli Mahallesi, Menderes Caddesi No:420 — Buca

(0232) 293 61 48

Kadifekale Çocuk Merkezi

Aziziye Mahallesi, 717 Sokak No:106/A — Konak

(0232) 293 96 69

Limontepe Çocuk Merkezi

Limontepe Mahallesi, 9708 Sokak No:3 — Karabağlar

(0232) 293 97 23

Menemen Çocuk ve Ebeveyn Merkezi

Irmak Mahallesi, Vali Kutlu Aktaş Caddesi No:55 — Menemen

(0232) 293 98 05

Uzundere Çocuk Merkezi

Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak No:10/1 — Karabağlar

(0232) 293 96 82

Yenişehir Çocuk Merkezi

Yenişehir Mahallesi, 1263 Sokak No:21 — Konak

(0232) 293 96 89