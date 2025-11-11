Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, daha önce koordinat değişikliği nedeniyle ÇED süreci sonlandırılan “Çilazmak Dalyanı Rehabilitasyonu ve Restorasyonu” projesi için geçtiğimiz günlerde yeniden başvuru yapmıştı.

Proje, İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyonu kapsamında yer alan Sirkülasyon (Akıntı İyileştirme) Kanalı içerisinden çıkarılacak dip tarama malzemesinin, Çilazmak Dalyanı’nın ekolojik restorasyonunda kullanılmasını hedefliyor. Toplam 483 milyon 111 bin 444 TL maliyetle hayata geçirilmesi planlanan proje, Gediz Deltası’nda çevresel iyileşmeyi amaçlıyor.

Toplantı tarihi 26 Kasım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin halkın katılımı toplantısının 26 Kasım 2025 Salı günü saat 14.00’te yapılacağını duyurdu. Toplantı, Sasalı Mahallesi’ndeki Uğur’un Kahvehanesinde gerçekleştirilecek.

Proje hakkında

İzmir’in Çiğli ilçesi sınırlarında yer alan proje kapsamında, 13 kilometre uzunluğundaki sirkülasyon kanalı içinde 2 milyon metreküpü aşkın dip tarama malzemesi çıkarılacak. Bu malzeme, Gediz Deltası içinde yer alan Çilazmak Dalyanı’nın kıyı tahkimatında kullanılacak