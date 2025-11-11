Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılı kapsamında anlamlı bir konserle sahne aldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sonsuz İz” konserinde, Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi ve izleyicilere duygusal anlar yaşatıldı.

15 eserden oluşan repertuvar

Şef Bahar Almaç’ın yönetimindeki koro, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sundu. “Fikrimin İnce Gülü”, “Manastırın Ortasında”, “Kırmızı Gülün Alı Var” ve “Hoş Gelişler Ola” başta olmak üzere 15 eser, salonu dolduran yüzlerce kişi tarafından beğeniyle dinlendi. Konser, hem müzikal performansı hem de anlamlı temasıyla izleyicilerin alkışını aldı.

Yoğun katılım

Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş konseri takip etti. Etkinliğe gösterilen ilgi, Atatürk’ün anısına duyulan saygının bir kez daha ortaya koydu.

“Atatürk'ü unutmak mümkün değil”

Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, konser sonrası yaptığı konuşmada Atatürk’ün fikirlerinin ve mirasının sonsuza kadar yaşayacağını belirtti: “Rumeli’nin yetiştirdiği büyük devlet adamı ve büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ne söylesek eksik kalır. Onu unutmak mümkün değil. O her zaman aklımızda, düşüncemizde ve yolumuzu aydınlatan rehberimiz.”