Kentte akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevresi ile Kordon boyunca su birikintilerine neden oldu.

Dükkan girişleri ve apartman zemin katları suyla dolarken, bazı trafolara deniz suyu girmesi nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Su baskını nedeniyle birçok esnaf iş yerini açamazken, bina sakinleri ve apartman görevlileri biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri ise yollarda oluşan su birikintilerini vidanjörlerle boşaltmak için çalışma başlattı.

Apartmanlara giriş çıkışlar zorlaştı

Binaların girişlerinde biriken sular, içeri girmek veya dışarı çıkmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Suyun içinden geçmemek için apartman girişlerine taşlar yerleştirildi.

Alsancak İskelesi karşısındaki İskele Apartmanı’na gelen bir hasta bakıcı, binaya ulaşabilmek için sepetli bisikletle taşındı. Apartman görevlisi ve bina sakinleri, kadını merdivenlere kadar bu şekilde ulaştırdı.

Hasta bakıcı Yaşar Yıldırım, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan hastasına ulaşmakta güçlük çektiğini belirterek asansörün sık sık su altında kaldığını ve yaklaşık bir aydır benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Elektrik kesintisi ve yardım çağrısı

Apartman görevlisi Gökhan Kocaoğlu, dün saat 22.30’dan itibaren elektriklerinin kesik olduğunu belirterek yetkililere ulaşamadıklarını ifade etti.

Kocaoğlu, apartmanda yaşlı ve hasta kişilerin bulunduğunu vurgulayarak seyyar jeneratör desteği talep etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer sorunların yaşandığını belirterek kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

“Her yağmurda aynı manzara yaşanıyor”

Mahalle sakinlerinden İsa Yaman, Kordon’un her yağmurdan sonra su altında kaldığını belirterek suyun tahliye edilemediğini söyledi.

Apartman görevlisi Mehmet Kahraman ise apartman girişinin ve zemin katın tamamen suyla dolduğunu belirterek yetkililerin müdahalesinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Su birikintileri nedeniyle araçlardan düşen plakalar da esnaf tarafından bulunarak görülebilecek yerlere asıldı.

Elektrik akımı faciasının yaşandığı noktada yine su birikti

Alsancak’ta 12 Temmuz 2024’te sağanaktan korunmaya çalışırken su birikintisinde elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada da yeniden su birikintileri oluştuğu görüldü. Olayın yaşandığı alana uyarı dubası yerleştirildi.

Sağanak yağışın ardından bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları sürerken, vatandaşlar altyapı sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesini talep ediyor.