Son Mühür/ Beste Temel - Konak Afet Müdahale Planı Toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında Konak’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Afet Müdahale Planı’nda görev alan 23 afet grubunun sorumlu bürokratları ile Konaklı muhtarlar katıldı.

Toplantıda, afet durumuna yönelik hazırlıklar ve mevcut eksikler ele alındı. 23 afet grubu ayrı ayrı sunum yaptı. Koordinasyon, iletişim ve birlikte çalışma başlıkları öne çıktı. Konak Belediyesi’nin akreditasyon aşamasına gelen arama kurtarma timinin yürüttüğü çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, Konaklı muhtarların ilçede ikinci bir akredite ekip olarak yer almasının önemine dikkat çekti ve destek sözü verdi.

Çorumluoğlu: “İzmir’de afetlere hazırlık şart”

Toplantının başkanlığını üstlenen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, benzer toplantıların İzmir’in tüm ilçelerinde tamamlanacağını belirtti. Afet yönetiminin yalnızca depremle sınırlı görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çorumluoğlu, yangın, sel ve su baskınlarının da İzmir için ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Çorumluoğlu, “Afetin siyaseti olmaz. Deprem bu ülkenin gerçeği ancak son yıllarda yangın ve sel riskleri de İzmir’in bir parçası haline geldi. Foça, Bergama, Çeşme, Karaburun ve Kemalpaşa’da yaşananlar bize gösterdi ki deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzmir’de afetlere hazırlık şart” dedi.

Sürücü: “Koordinasyon hayati önemde”

Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, toplantının son derece isabetli olduğunu belirterek, afet anında herkesin görevini önceden bilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Sürücü, koordinasyon ve iletişimin sağlanmasının, afet grupları arasındaki eksiklerin görülmesi ve çözüm ortaklarının birebir değerlendirme yapabilmesi açısından toplantının verimli geçtiğini ifade etti.

Mutlu: “En büyük sorumluluk afet öncesi”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise dirençli kent vurgusu yaptı. Afetlerden sonra yapılacak çalışmaların önemli olduğunu ancak asıl sorumluluğun afet öncesi hazırlık olduğunu dile getiren Mutlu, şu ifadeleri kullandı: “Çok önemli bir gündemle bir aradayız. Dirençli bir Konak nasıl oluşturulur, bunu tartışıyoruz. Afetlerden sonra yapılacaklar elbette önemli ancak yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğu, afet öncesinde kenti dirençli hale getirmektir. Çalışmalarımızı özellikle bu alanda yoğunlaştırıyoruz. Afetlerde hedefimiz tek bir can kaybı yaşanmamasıdır. Kentleri, hiçbir can kaybı olmayacak şekilde hazırlamak zorundayız.”

Toplantı, afetlere hazırlık konusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Konak’ın dirençli bir kent haline getirilmesi hedefiyle tamamlandı.