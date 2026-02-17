35 Kurum Bornova’da Buluştu, Yerel Tohuma Sahip Çıktı

Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Tohum Takas Şenliği, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri içindeki Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlendi. Şenliğe 18 belediye ve 16 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 35 kurum katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılar, yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için Bornova’da bir araya geldi.

Sembolik tohum takası yapıldı

Şenlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Edirne Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay arasında sembolik tohum takası gerçekleştirildi. Eşki, karpuz ve Bornova bamyası tohumu verirken; kabak ve börülce tohumu aldı.

“Tohum geçmişle gelecek arasında köprüdür”

Şenlikte konuşan Başkan Ömer Eşki, yerel tohumun taşıdığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Tohum hem geçmişi hem de geleceği temsil eder. Bir tohumdan bir orman çıktığını hepimiz biliriz. Biz de geçmişten aldıklarımızı geleceğe taşımak istiyoruz.”

Bornova’nın verimli bir ova üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Eşki, tarım ve tohum çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Böylesine güçlü bir tarımsal bilgi ve birikimin olduğu bir coğrafyada üretime sırt dönmek mümkün değil.” dedi.

Kent bostanlarıyla 500 kadın üretimde

Kent bostanları projesine ilişkin bilgi veren Eşki, bugüne kadar 500 kadının üretimle buluştuğunu belirtti. EVKA-4’te açılan Türkiye’nin en büyük kent bostanının ardından Doğanlar Mahallesi’nde daha büyük bir alanın hazırlandığını aktaran Eşki, “Doğanlar ve Ümit Mahallelerinden 260 kadını daha toprakla buluşturacağız. Kadınların ürettikleri ürünler doğrudan evlerine ve aile bütçelerine katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Eşki, “Bu dönemin sonuna kadar binlerce insan, kadınların ellerinin bereketiyle toprağın verimini evlerine taşıyacak.”dedi.

“Yerel tohumlar çocuklarımıza bırakacağımız miras”

Şenlik kapsamında “Yerel Tohumlar Mirası” başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan katılımcılar, yerel tohumların korunmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Katılımcılar adına söz alan Yüksek Ziraat Mühendisi Arca Atay, “Yerel tohumlar çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri. Yerli ya da yabancı tohum şirketlerine bağımlı kalırsak bu iş olmaz. Bu işi severek ve sahiplenerek yapmalıyız.” diye konuştu.

Şenlik müzikle tamamlandı

Etkinlikte sahne alan Grup Avaz, seslendirdiği şarkılarla şenliğe renk kattı. Gün boyu süren tohum takasları, atölye çalışmaları ve sohbetlerle Bornova’da toprağın, üretimin ve yerel tohumun önemi bir kez daha vurgulandı.