Son Mühür- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesinde olan köprü ve otoyollarının özelleştirme planlarına tepkiler art arda geldi. İktisatçı İnan Mutlu, AK Parti döneminde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin değerinin çok altında “peşkeş çekildiğini” hatırlatarak “AKP öncesi, 8 milyar dolarlık kamu varlığı satılırken, AKP döneminde 64 milyar dolarlık satış yapıldı” dedi. CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Sizin sözde ‘ekonomistliğinizin’ sonucu; batmış bir ekonomi ve devletin malını haraç mezat satıp faturayı yıllarca milletin sırtına yüklemektir” diye siyasi iktidara tepki gösterdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bir dizi otoyolun işletme haklarının satışına yönelik milyar dolarlık planını yeniden devreye aldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle birlikte en az dokuz paralı yolun özelleştirileceği ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre kaynaklar, dış basında çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğu, Özelleştirme İdaresi’nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardan beri programda olduğunu vurguladı.

Yapılan araştırmalar neticesinde fiyatın fizibil olması hâlinde ihalenin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Mutlu: AK Parti döneminde 64 milyar dolarlık satış yapıldı

İktisatçı İnan Mutlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda köprü ve otoyolların özelleştirilme planlarına “Babalar gibi satma’ devri yeniden başlıyor” diye tepki gösterdi.

Mutlu, AK Parti’den önce 8 milyar dolarlık kamu varlığı satılırken, AK Parti döneminde 64 milyar dolarlık satış yapıldığını vurguladı.

Mutlu'nun açıklamasına göre AK Parti, kendinden önce satılanların dolar bazında tam sekiz katını sattı. “Üstelik çoğu Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) de değerinin çok altında peşkeş çekildi” diyen İnan Mutlu, ayrıca özelleştirmelerle ilgili bir grafik paylaştı.

Mutlu'nun paylaşımı şöyle:

“’Babalar gibi satma devri yeniden başlıyor. Köprü ve otoyol özelleştirmelerinden rekor gelir bekliyorlar. AKP kendinden önce satılanların dolar bazında tam 8 katını sattı. AKP öncesi, 8 milyar dolarlık kamu varlığı satılırken, AKP döneminde 64 milyar dolarlık satış yapıldı. Üstelik çoğu KİT de değerinin çok altında peşkeş çekildi.”

İmamoğlu: Devletin malını haraç mezat satıp faturayı yıllarca milletin sırtına yüklemektir

Özelleştirme hamlesine bir tepki de CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

“Faiz düşerse enflasyon da düşer” söylemi üzerinden siyasi iktidarı eleştiren İmamoğlu,1 “Hazine’ye ve Merkez Bankası’na KKM adı altında trilyonlarca lira zarar vereceksiniz, sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi devletin ve milletin varlığı olan İstanbul boğazındaki köprülerini ve 9 otoyolu satışa çıkaracaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabı üzerinden ismini anmadan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yapan İmamoğlu şunları ifade etti:

“’Faiz düşerse enflasyon da düşer’ diyeceksiniz; bu yanlış yola girme diyenlere ‘siz dış güçsünüz, milli değilsiniz’ diye hakaret edeceksiniz; ülkenin liyakatli iktisatçılarını ‘bunlar bilmez ben ekonomistim’ diye mahkemelerde süründüreceksiniz; Hazine’ye ve Merkez Bankası’na KKM adı altında trilyonlarca lira zarar vereceksiniz, sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi devletin ve milletin varlığı olan İstanbul boğazındaki köprülerini ve dokuz otoyolu satışa çıkaracaksınız. Sizin sözde ‘ekonomistliğinizin’ sonucu; batmış bir ekonomi ve devletin malını haraç mezat satıp faturayı yıllarca milletin sırtına yüklemektir.”

İlk kez 2012 yılında gündeme geldi

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile en az dokuz ücretli yolun işletme haklarına yönelik planlar, ilk kez 2012 yılında gündeme geldi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyolla birlikte 2012 yılında yapılan ihale sonucunda 5,7 milyar dolarlık kazanan teklif, Erdoğan tarafından düşük bulundu ve anlaşma iptal edildi.

Erdoğan o dönemde, işletme haklarını 7 milyar dolardan daha düşük bir fiyata satmanın “ihanet” anlamına geleceğini açıkladı.