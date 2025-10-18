Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde alkolün etkisiyle dengesini kaybedip su kanalına düşen Gökhan H., yanından hiç ayırmadığı köpeğinin havlaması sayesinde fark edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Gökhan H.’yi bulunduğu yerden çıkardı.
Köpeğinin havlaması sayesinde kurtarıldı
Olay, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 441 Sokak’ta bulunan su kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında alkol alan Gökhan H., dengesini kaybederek suya düştü. Kendi çabalarıyla dışarı çıkamayan Gökhan H., çevredekilere sesini duyuramadı.
Yanından hiç ayırmadığı Alman Kurdu cinsi köpeği, kanalın iç kısmına doğru havlamaya başlayınca çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Köpeğin yöneldiği noktaya giden vatandaşlar, Gökhan H.’yi su kanalında hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İtfaiye ekipleri kurtardı
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla Gökhan H.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale teklifini reddeden Gökhan H., durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kurtarılmasının ardından Gökhan H., tekrar kanal kenarına giderek yanında bıraktığı eşyalarını alıp kaldığı yerden alkol tüketimine devam etti.