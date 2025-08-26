Son Mühür/Gamze Eskiköy- Kentsel dönüşüm ve kooperatif mağduru olduklarını belirten 4 kooperatif yönetimi ile 1 mağdur kooperatifin üyeleri, haklarını aramak için dikkat çekici bir eyleme hazırlanıyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar Cezaevi önünde toplanacak mağdurlar, siyasilerin cezaevi ziyaretlerini eleştirerek temsili kırmızı halı serip basın bildirisi okuyacak.

"Bizim yanımızda kimse yok"

Kooperatif üyeleri, siyasilerin ve yetkililerin mağdurların yanında değil, tutuklu zanlıların yanında yer aldığını öne sürerek tepkilerini gösterecek.

Son Mühür gazetesine konuşan Gazicity Kooperatif Başkanı Ali Alp Yavuz, kooperatif üyelerinin uzun süredir çözüm beklediğini ancak yetkililerin kendileriyle doğrudan görüşmediğini belirtt. Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Tugay, Özgür Özel bizimle konuştuklarını, görüştüklerini, mağduriyetimizin giderdiklerini söylüyorlar. Ama bizimle görüşen, konuşan kimse yok. 4 kooperatif yöneticisi ve 1 üye olmak üzere, toplamda 5 kişi olarak Buca Kırıklar Cezaevi önünde 28 Ağustos saat 12:30'da basın açıklamamızı yapacağız. Mevcutta kurulan 4 kooperatifin yönetimini daha önce biz devralmıştık. Onlar da bizim yanımızda olacak. Yani yapılacak açıklama yalnızca tek bir grubun değil, 5 kooperatifin ortak iradesini yansıtacak. Kırmızı halı serilecek bizlere layık görmedikleri kırmızı halıyı biz sereceğiz. Onlar her zaman kendi arkadaşlarını savunuyor, kendi çevrelerini öncelikli görüyor. Bizim yanımızda kimse yok. CHP'liler zanlıların yanında. Bu durum hem adaletsizlik hem de eşitlik ilkesine aykırı”

(Yapılması planlanan)

(Mevcut hali)