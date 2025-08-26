Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’de 14 milletvekilinin katılımıyla kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Çalışmaların startı bugün sabah CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla verildi.

14 KİŞİLİK HEYETTEN TUGAY'A ZİYARET

Açıklamanın ardından heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle saha çalışmalarımız kapsamında milletvekili arkadaşlarımız ve örgütümüz ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile bir araya gelerek gündemi ve yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik” dedi.

CHP’nin saha çalışmaları, parti milletvekillerinin ve yerel örgütlerin iş birliğiyle İzmir genelinde yürütülecek çeşitli etkinlik ve ziyaretleri kapsıyor.