Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada önemli bir gelişme yaşandı.

Kamu kurumlarının ve kooperatif şirketlerinin aracı kılınarak kamu zararı oluşturulduğu iddialarıyla açılan davada verilen tahliye kararlarına savcılıktan itiraz geldi.

Dava 17 Temmuz 2025’te açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, “kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak, kamu zararı oluşturmak ve şirket faaliyetleri çerçevesinde kooperatif şirketlerini aracı kılmak” suçlamalarıyla 17 Temmuz 2025 tarihinde kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı’nın da bulunduğu toplam 65 sanık hakkında yargı süreci başlatıldı.

Yargılama 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor

Söz konusu dava İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ederken, dosyada yer alan sanıkların yargılanmasına ilişkin süreç devam ediyor. Mahkeme tarafından alınan kararlar doğrultusunda davada zaman zaman yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor.

Tahliye kararlarına savcılıktan itiraz

Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Başsavcılık, söz konusu tahliye kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle dosyayı bir üst merciye taşıdı.

Gözler itirazın sonucunda

Savcılığın yaptığı itirazın ardından, üst mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. İtirazın kabul edilip edilmeyeceği, dava sürecinin seyrini doğrudan etkileyecek kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.