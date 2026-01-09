Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi, zihinsel engelli ve otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerine getirilen yaş kısıtlamasına karşı adeta isyan bayrağını açtı. Dernek Başkanı Metin Çınar tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşını dolduran özel gereksinimli bireylerin eğitim ve bakım hizmetlerinden mahrum bırakılmasını öngören yasal düzenleme, insan haklarına ve sosyal devlet ilkelerine yönelik ağır bir darbe olarak nitelendirildi. İzmir’de geniş yankı uyandıran bu çıkışta, engellilik halinin bir yaş sınırı ile sona ermediği hatırlatılarak, devletin sorumluluğu ailelerin omuzlarına yıkarak geri çekilemeyeceği vurgulandı.

"Engellilik bir yaş sınırıyla ortadan kalkmıyor"

Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören bireylerin 27 yaşından sonra sistem dışına itilmesini "insanlıktan çıkarma yasası" olarak tanımlayan Metin Çınar, bu uygulamanın anayasal eşitlik ilkesini temelden sarstığını belirtti. Zihinsel engel ve otizmin biyolojik bir süreç olduğunu ve yaş ilerledikçe desteğe duyulan ihtiyacın azalmadığını, aksine arttığını ifade eden Çınar, kamuoyuna çarpıcı sorular yöneltti. Devletin, ömür boyu desteğe muhtaç olan bu bireyleri bir gecede sahipsiz bırakmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmir Şube Başkanı, düzenlemenin engelli bireyleri toplumun görünmez bir parçası haline getireceğine dair derin endişelerini dile getirdi.

İzmir milletvekillerinin meclis gündemine taşıması bekleniyor

Bu kritik süreçte gözler, engelli hakları ve sosyal politikalar konusunda hassasiyeti bilinen İzmir Milletvekillerine çevrildi. Bölge siyasetçilerinin, İzmir’deki binlerce aileyi doğrudan etkileyen bu hak gaspına karşı TBMM çatısı altında güçlü bir ses vermesi bekleniyor. İzmir milletvekillerinin, tasarruf tedbirleri adı altında temel insan haklarının bütçe kalemi olarak görülmesine karşı çıkacakları ve yasanın geri çekilmesi noktasında yasama faaliyetlerini hızlandıracakları ifade ediliyor. Özellikle İzmirli parlamenterlerin, ailelerin tükenmişlik noktasına geldiği bu kriz döneminde, rehabilitasyon hakkının yaşam boyu sürmesi adına yasal güvence taleplerine öncülük etmesi isteniyor.

Tasarruf değil hak gaspı vurgusu

Hazırlanan düzenlemenin bir reform değil, engelli bireyleri toplumun dışına itme girişimi olduğunu savunan Metin Çınar, bu durumu bir "sosyal cinayet" olarak tanımladı. Engelli yurttaşların rakamsal bir yük, ailelerin ise görmezden gelinecek birer ayrıntı olmadığını hatırlatan Çınar, sosyal devletin asgari şartının, vatandaşını yaşı doldu diye kapı önüne koymak değil, aksine hayat boyu koruma kalkanı altında tutmak olduğunu söyledi. Bu yasanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten dernek yönetimi, ekonomik gerekçelerle savunulan bu adımın telafisi mümkün olmayan toplumsal hasarlara yol açacağı uyarısında bulundu.

"Mücadelemizden ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Metin Çınar, Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi olarak bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceklerini ilan etti. Sessiz kalmayacaklarını ve bu dayatmaya boyun eğmeyeceklerini ifade eden Çınar, 27 yaş sınırının derhal kaldırılması ve rehabilitasyonun anayasal bir güvenceyle ömür boyu kapsama alınması gerektiğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu çağrıda, toplumun tüm kesimleri engelli bireylerin sahipsiz bırakılmaması adına bu haklı mücadeleye destek vermeye davet edildi.