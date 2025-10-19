Son Mühür- Ziraat Bankası eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu yılın ilk on ayında gayrımenkul satışlarındaki artışa dikkat çekti.

''Tapuda rekora yakın rakamlar'' hatırlatmasında bulunan Prof. Babuşçu,

''Ocak–Eylül’de gayrimenkul satışları yıllık yüzde 11,4 artış ile yaklaşık 2,3 milyona dayandı.

Bu rakam 2022 rekoruna çok yakın.

Tapu harç geliri yüzde 77,5’lik artış ile 105,5 milyar TL.

İşlem hacmi ve bütçe geliri aynı anda güçlendi'' mesajı verdi.



Konut fiyatları en çok nerede arttı?



Merkez Bankası eski Baş Ekonomisti Hakan Kara ise konut fiyatlarında illere göre yaşanan artışta yüzde 41 ile Ankara'nın zirvede olduğuna işaret etti.

Ankara'yı yüzde 36.6'lık artış oranıyla Ege'den Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya illeri takip ediyor.

Konut fiyatları artışında Ege illerinin ardından ibrenin İç Anadolu'ya kaydığı görülüyor.



İzmir'de artış oranı yüzde 34.4'de kaldı...



Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Yozgat ve Kayseri yüzde 36'lık oranıyla listenin üst sıralarında kendine yer bulurken Ege'nin en gözde ili olarak öne çıkan İzmir yüzde 34.4'lük artışla konut fiyatlarında nispeten orta sıralarda kendine yer bulabiliyor.

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası hasar gören bölgeden göç alan illerde konut fiyatlarındaki artış diğerlerine göre daha yüksek olarak kayıtlara geçerken, İstanbul yüzde 30.7, Aydın, Denizli ve Muğla ise yüzde 27.9'la listenin gerilerinde kalmış görünüyor.



İnsanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyor...



Hakan Kara,

''Konut kredisi faizinin yıllık ortalama yüzde 40 ile tarihi zirvelere yakın seyrettiği, mevduat faizinin yüzde 50 olduğu bir dönemde konut satışları rekor kırılabiliyorsa, insanlar enflasyonun kalıcı olarak düşeceğine inanmıyordur.'' mesajı verdi.