Antalya’dan hareket eden Astoria Grande, Alanya Limanı’nda kısa süreli konaklamasının ardından akşam saat 19.00’da İzmir’e doğru yola çıkacak. 867 yolcu ve 469 mürettebat taşıyan geminin, İzmir Alsancak Limanı’na yarın sabah ulaşması planlanıyor.

Yolcuların büyük kısmı Rus turistlerden oluşuyor

Gemideki yolcuların çoğunun Rusya vatandaşı olduğu bildirildi. Turistler, Alanya’da kısa şehir turlarına katıldıktan sonra Ege’nin gözde destinasyonu İzmir’e geçerek kentin kültürel ve tarihi noktalarını ziyaret edecek.

İzmir esnafı hareketlilik bekliyor

Astoria Grande’nin İzmir’e gelişi, kentteki turizm ve ticaret çevrelerinde heyecan yarattı. Kruvaziyer yolcularının özellikle Kemeraltı, Alsancak, Konak ve Efes gibi bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. İzmirli esnaf, gemiyle gelen turistlerin alışveriş yapmasının kent ekonomisine canlılık katacağını ifade ediyor.

Kruvaziyer sezonu İzmir’de hareketli geçiyor

Son yıllarda kruvaziyer turizminde yeniden ivme kazanan İzmir, bu yıl birçok uluslararası gemiye ev sahipliği yaptı. Astoria Grande’nin de İzmir programı, kentin Ege’deki kruvaziyer üssü olma hedefini pekiştiriyor.

Alanya’dan İzmir’e deniz yolculuğu

Palau bandıralı lüks gemi, Alanya’daki tur programını tamamladıktan sonra Ege sularına açılacak. İzmir’e ulaştıktan sonra ise yolcuların bir kısmının Efes ve Şirince gibi tarihi bölgeleri ziyaret edeceği öğrenildi. Geminin İzmir’in ardından Çanakkale ve İstanbul’a uğraması planlanıyor.