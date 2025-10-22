Aksaray’ın Aratol Mahallesi, dün gece saat 22.30 sularında üzücü bir şiddet olayına sahne oldu. İddialara göre, 37 yaşındaki Yusuf Altınsoy, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında otostop çeken iki kişiyi aracına almak için durdu. Ancak bu iyi niyetli duraklama, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü ve Altınsoy'un bıçakla yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, bölge sakinlerini ve emniyet birimlerini alarma geçirdi.

Tartışma büyüdü, saldırganlar kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre, Altınsoy’un aracını durdurmasının hemen ardından, otostop çeken iki şahısla arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hararetli bir tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik hızla fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Yusuf Altınsoy, iki kişinin saldırısına uğradı ve darbedilmeye başlandı. Yaşanan arbede sırasında saldırganlardan biri, Altınsoy’u sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Altınsoy, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, olaya karışan iki şüpheli şahıs ise hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis harekete geçti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yere yığılan ve kan kaybeden Yusuf Altınsoy’a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu ciddi olan Altınsoy, ambulansla hemen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan ilk bilgiler, Altınsoy’un tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını işaret ediyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, olayın ardından kaçan iki şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mahallede ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.