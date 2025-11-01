Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak karşı şeride geçip tıra çarpması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, N.B. yönetimindeki 65 ACS 412 plakalı otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve M.K. idaresindeki 42 P 9961 plakalı tırla çarpıştı.

2’si çocuk 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki ikisi çocuk toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.