Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşanan trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Otoyolda seyir halindeki bir motosiklet, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen tırın altına girdi.

Kontrolünü kaybeden motosiklet savruldu

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldi. Bahçe Gişeleri’ne yaklaşık 3 kilometre mesafede ilerleyen Şahin G. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini toparlayamadığı motosiklet, yolda savrularak aynı istikamette yol alan tırın altına girdi.

Olay yerinde acı haber

Yoldaki diğer sürücülerin durumu fark edip hemen ekiplere haber vermesiyle olay yerine hızla sağlık, jandarma ve otoyol trafik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü Şahin G.’nin çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İnceleme başlatıldı

Kazanın sonrasında otoyolda güvenlik önlemleri alan jandarma ve bölge ekipleri, trafiğin akışını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Şahin G.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin sonrasında hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazanın tam olarak hangi sebeple kaynaklandığını çözmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.