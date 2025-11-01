Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir motosikletin, önce elektrikli bisiklete ardından park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin parçalanması, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Önce elektrikli bisiklete, sonra otomobile

Kent merkezinde yaşanan olayda A.A.S. idaresindeki 03 AAN 857 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybedip önde seyreden elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın ardından savrulan motosiklet yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu.

Sürücü ağır yaralandı

Motosikletin parçalandığı kazada sürücü A.A.S. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Durumunun kritik olduğu belirtildi.Kazanın meydana geldiği noktaya yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası, motosikletin çift şeritli yolda hızla ilerleyip çarpma anını kayıt altına aldı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.