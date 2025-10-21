Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, kent genelindeki temizlik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla 460 yeni çöp konteynerini hizmete aldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Vatandaşlarımızla el ele vererek daha temiz, düzenli ve çağdaş bir Karşıyaka’yı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Kent genelinde temizlik atağı

Karşıyaka Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ilçe genelinde temizlik altyapısını yeniledi. Belediye, kendi öz kaynaklarıyla 220, hayırsever bir iş insanının desteğiyle 40, Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle ise 200 olmak üzere toplam 460 yeni çöp konteyneri temin etti. Yeni konteynerler, bakım ve onarım sürecindeki eski konteynerlerin yerine ve ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca mevcut konteynerler de bakım, onarım ve dezenfekte çalışmalarıyla yenilendi.

“Hedef: tertemiz Karşıyaka”

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerin periyodik bakım ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların da çevreye karşı duyarlılığını artırmak için farkındalık faaliyetlerine ağırlık verilecek. Belediyenin yürüttüğü “Hedef Tertemiz Karşıyaka” kampanyası da yeni konteynerlerle birlikte güçlendirildi. Kampanya kapsamında vatandaşlara temizlik saatleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm noktalarıyla ilgili bilgilendirici afişler ve saha duyuruları yapılacak.

Ünsal: “Daha çağdaş bir Karşıyaka için el ele”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, temizlik çalışmalarının kent estetiği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Karşıyakamızı daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Yeni konteynerlerle temizlik altyapımızı güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın da çevresine sahip çıkmasını, temizlik kurallarına uymasını bekliyoruz. Hep birlikte el ele vererek daha çağdaş bir Karşıyaka’yı inşa edeceğiz.”