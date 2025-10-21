Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bizimizmir Medya Grubu'nun 25. yılını kutladığı ve bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Bizimizmir Homeros Ödülleri" töreninde kentin kültürel mirasına ve geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilen ödül gecesi, Zeynep Duru Güleç'in büyüleyici arp dinletisiyle başladı ve İzmir’in farklı alanlardaki değerlerini bir araya getirdi.

Homeros, İzmir’in Kadim mirasının köprüsü

Törende yaptığı konuşmaya İzmir'e duyduğu büyük sevgi ve bağlılığı dile getirerek başlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, Homeros'un önemine dikkat çekti. Tugay, "Homeros, yalnızca edebiyatın değil, tüm insanlığın kolektif hafızasında yer edinen büyük bir ozandır. Binlerce yıl önce bu verimli topraklardan ilham alarak 'İlyada' ve 'Odysseia' destanlarını kaleme almış bir bilgedir. Bizler için Homeros, İzmir’in köklü geçmişini aydınlık geleceğine bağlayan kadim bir köprü işlevi görmektedir. Bu nedenle onun mirası son derece değerlidir," dedi.

Kent belleğine katkı sunan sessiz kahramanlara teşekkür

Başkan Tugay, İzmir'in kıymetini bilen, gönülden bağlı insanların sayesinde asırlardır düşüncenin, üretimin, estetiğin ve hoşgörünün merkezi olduğunu vurguladı. "İzmir, binlerce yıla uzanan köklü bir ruha sahiptir. Yaşayanlarıyla ve yaşanmışlıklarıyla kendi sınırlarının çok ötesine taşan bir metropoldür," diyen Tugay, bu kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma sorumluluğunun altını çizdi.

Sözlerine, "Sizlerin çabalarıyla bu miras, kentimizin sanat, kültür ve bilim hayatında canlılığını koruyor. Şahsi başarılarıyla İzmir’i hak ettiği yere taşıyan herkesi ve her kurumu, bu kentin sessiz kahramanları olarak görüyor; onları kentimizin değerini artıran kıymetli unsurlar olarak niteliyorum. Homeros Ödülleri de tam olarak bu kahramanların sesini duyuruyor, İzmir’e katkı sağlayan, kenti daha özgün ve güçlü kılan kişilere anlamlı bir şükran sunuyor. Bu ödüller, kentimizin ortak belleğine çok değerli bir katkıdır," şeklinde devam etti. Tugay, İzmir’in geçmişten aldığı ilhamla geleceğini inşa etme yolculuğunda Büyükşehir Belediyesi olarak "kültürün, sanatın, bilimin ve emeğin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceklerini" ifade etti.

"Homeros yaşatılmalı" vurgusu

Bizimizmir Medya Grubu İmtiyaz Sahibi ve Pem Ajans Başkanı Mehmet Kurt ise ödüllerin düzenlenme amacını açıklarken, İzmir’in tanıtımında Homeros'un merkezi bir rol oynaması gerektiği mesajını verdi. Kurt, "Bizimizmir’in ve bu ödüllerin doğuşunda, Homeros’a dikkat çekme çabası yatıyor. İzmir’in dünyaya tanıtılmasında tüm kapıların ardına kadar açılması gerektiğine inanıyorum. Kentin üst düzey yöneticilerinden başlayarak herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi şart. Kentin dört bir yanı Homeros büstleri ile donatılmalı; Homeros, İzmir’in simgelerinin başında gelmeli. Kenti yöneten ve yönetilenlerin bir araya gelerek ihmal edilen Homeros figürünü yeniden canlandırması gerektiğine inanıyorum," çağrısında bulundu.

Bedia Akartürk’e onur ödülü Başkan Tugay’dan

Konuşmaların ardından kente değer katan isimlere ödülleri takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gecenin en anlamlı ödüllerinden birini, Türk halk müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk’e sundu. Sanat hayatının 68. yılında olduğunu belirten Akartürk, "Daha nice sanat dolu yıllar diliyorum. Ülkeme halk müziğiyle hizmet etmeye devam etmek istiyorum," ifadelerini kullandıktan sonra sevilen eseri "Zahidem"i seslendirerek geceye damga vurdu.

Farklı alanlarda ödül alan isimler

Gecede sağlık (Prof. Dr. Gülden Diniz ve Prof. Dr. Zuhal Tuğsel), sahne sanatları tiyatro (Rüçhan Gürel), müzik (Olten Sanat Vakfı), Türk müziği (Dr. Teoman Önaldı), plastik sanatlar cam seramik (Prof. Dr. Sevim Çizer), resim (Turan Enginoğlu), turizm (Mehmet Bastıyalı), gastronomi (Osman Serdaroğlu), STK (Ege Orman Vakfı), eğitim (Ali Korba), yaşam (Betül Elmasoğlu), fotoğraf (Beyhan Özdemir), roman (Gönül Çatalcalı), doğa-çevre (Av. Bilge Berk) ve ekonomi (Sabri ve Şükrü Ünlütürk kardeşler) dallarında çok sayıda isim Homeros Ödülü’ne layık görüldü.