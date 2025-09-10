Son Mühür- Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta sahne aldı. +18 konseptli konser, danslar ve kostümler nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı.

Soruşturma ve adli kontrol kararı

Konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Hakim karşısına çıkan Manifest üyeleri, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘düzenli imza atma’ şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Konser görüntülerine erişim engeli

Manifest’in +18 konserine ait görüntüler de tartışmaların ardından erişim engeliyle karşılaştı. Görüntülerin, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yayından kaldırıldığı öğrenildi.

Konya konseri iptal edildi

Yaşanan gelişmeler sonrası grubun 20 Eylül’de Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde planlanan konseri iptal edildi. Konser bilgileri, merkezin etkinlik takviminden tamamen kaldırıldı. Oysa biletlerin tamamı satılmış ve yaklaşık 8 bin kişinin katılımı bekleniyordu.

Trabzon programı da iptal

Manifest’in yalnızca Konya değil, 14 Ekim’de Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan konseri de iptal edildi. Böylece grup, Anadolu turnesi için hazırlanan iki büyük etkinliğini kaybetmiş oldu.