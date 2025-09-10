Son Mühür- Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan çeyrek finalde Türkiye, Polonya karşısında 91-77’lik skorla sahadan galip ayrıldı. 12 Dev Adam, böylece 2001’den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.
Tribünde Ebru Şahin, parkede Cedi Osman
Maçı tribünden takip eden oyuncu Ebru Şahin, karşılaşma boyunca milli takıma desteğini sürdürdü. Son düdüğün ardından kaptan Cedi Osman, büyük sevinçle tribüne yönelerek eşinin yanına gitti.
Gözyaşlarıyla kucaklaştılar
Galibiyetin ardından Ebru Şahin gözyaşlarını tutamayarak Cedi Osman’a sarıldı. Çiftin bu anları salondaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.
Sosyal medyada gündem oldular
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın zafer kutlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, çiftin duygusal anlarını paylaşarak milli takımın başarısını kutladı.