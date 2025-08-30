Son Mühür/Begüm Mol - Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, son konserinde Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı. Konserin akustik bölümünde genç Ahmet’in en sevdiği şarkıyı seslendiren Seçkin, sahnede duygu dolu anlara imza attı.

Anne Minguzzi sahneye çıktı

Şarkının çaldığını duyan Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, izleyicilerin arasından sahneye çıkarak Seçkin’e sarıldı. Anne Minguzzi, gözyaşlarını tutamayarak şarkıya da eşlik etti. Bu sırada konser alanında bulunan izleyiciler de duygu yüklü anlara tanıklık etti.

“Ahmet bu akşam bizi seyrediyor”

Sahnedeki atmosfer sırasında kısa bir konuşma yapan Ece Seçkin, Minguzzi ailesine destek mesajı verdi. Sanatçı, “Ahmet’in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu hissediyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük yankı

Yaşanan bu anlar, konser alanında duygusal bir atmosfer oluştururken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyicilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.