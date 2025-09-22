Son Mühür- 1976 yılından bu yana enerji ve altyapı projelerinde faaliyet gösteren Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle açtığı konkordato talebinin ardından iflas etti. Mahkeme kararıyla holding ve bağlı şirketleri resmen faaliyetlerini durdurdu.

Mahkemeden resmi karar

İlan govun sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Ankara Batı 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Oskar Holding ve iştiraklerinin iflasına hükmetti. Kararın ardından dosya kapsamında uygulanan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato sürecini yürüten komiserlerin görevleri sona erdirildi.

Kayyum atandı

Mahkeme, sürecin yönetimi için Mali Müşavir Gülcan Gürbüz ve Hukukçu Işıl Yılmaz Akman’ı kayyum olarak görevlendirdi. Kayyumlar, iflas sürecindeki işlemleri denetleyecek ve şirketlerin mal varlığıyla ilgili düzenlemeleri yürütecek.

Bağlı şirketler de kapsama alındı

İflas kararı, holdingin bünyesinde yer alan birçok şirketi de kapsıyor. Bunlar arasında:

Oskar Holding

Anadolu Elektrik

Oskar Enerji

Oskar Elektrik

Oskar GYO

Oskar LED

Oskar Kablo Sistemleri

Anadolu Elektrik Bakü

bulunuyor. Bu şirketler de faaliyetlerini durdurmuş oldu.

Geniş faaliyet alanı

Oskar Holding, enerji, telekomünikasyon, ulaşım altyapısı, arazi geliştirme, inşaat ve elektrik malzemeleri satışları alanında hizmet veriyordu. Şirket ayrıca savunma, iletişim, lojistik ve sosyal yaşam alanlarında projeler yürütüyordu. Holdingin 10’dan fazla ülkede operasyonları bulunuyordu.