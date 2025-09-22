Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sürdürülebilir enerji ve çevre politikaları doğrultusunda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) maden sahalarını dönüştürdüğünü duyurdu. Ömrünü tamamlayan maden bölgeleri, artık güneş enerjisi santralleri (GES) kurularak ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu yenilikçi proje, hem çevre dostu enerji üretimine katkı sağlıyor hem de atıl durumdaki arazileri değerlendiriyor.

Mevcut durum ve yıllık üretim hedefleri

Halihazırda, bu dönüşüm projesi kapsamında iki önemli lokasyonda GES faaliyete geçmiş durumda. Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi sahasında 5 megavat kapasiteli lisanssız GES bulunuyor. Benzer şekilde, Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde de 5 megavat gücünde şebeke bağlantılı bir GES elektrik üretiyor. Toplamda 10 megavatlık kurulu güce sahip bu iki santral, yılda yaklaşık 18 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, işletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor. Bu durum, hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de işletmelerin karbon ayak izini azaltıyor.

Proje genişliyor: Gelecek yıllar için büyük hedefler

Bakanlık, bu başarılı projeyi daha da genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki eski maden sahalarında yeni GES kurulumları için hazırlıklar devam ediyor. Kütahya'da 5 megavat, Kahramanmaraş'ta ise 9 megavat kapasiteli santrallerin kurulması öngörülüyor. Bu yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, projenin toplam kurulu gücünün 24 megavata ulaşması hedefleniyor. Bu sayede, yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 41 milyon kilovatsaate çıkması planlanıyor. Bu stratejik adım, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırma ve enerji bağımsızlığını güçlendirme çabalarına önemli bir destek sağlıyor.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla çifte kazanım

GES kurulumlarının yanı sıra, TKİ aynı zamanda maden sahalarını yeniden ağaçlandırmak için de yoğun çaba harcıyor. Bu çift yönlü yaklaşım, sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor. Kurum, 2024 yılında 6 bin 265 hektarlık bir alanda 12 milyondan fazla ağaç dikerek, toprağı yeniden canlandırdı ve doğal ekosistemi restore etti. Bu ağaçlandırma çalışmaları, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine de doğrudan katkıda bulunuyor. Bu projeler, hem ekonomik kalkınmayı desteklerken hem de çevresel sorumlulukları yerine getirme konusunda önemli bir model oluşturuyor.