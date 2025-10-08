Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, 17 Ekim’de gerçekleştirilecek İzmir İl Kongresi öncesinde kente geldi. CHP İl Kongresine sayılı günler kala hareketlik artarken, parti örgütü yoğun bir mesaiye girdi. Aytekin, bugün saat 16.30’da ilk olarak ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

ÖRGÜT ZİRVESİNDE KAMUOYUNA TEK KARE

Toplantının ardından CHP İzmir İl Başkanvekili Barış Özdemir ve CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de tüm ilçe başkanlarıyla birlikte fotoğraf verdi. Ancak toplantıya dair basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

BUCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAKETLER

İlçe başkanlarıyla yapılan görüşmenin ardından belediye başkanlarıyla toplantı başladı.

Öte yandan, ilçe başkanlarıyla yapılan toplantı sonrasında dikkat çeken bir detay gündeme geldi. CHP Buca İlçe Başkanlığı tarafından toplantıya katılan ilçe başkanlarına özel paketler dağıtıldı. Paketlerin Buca İlçe Başkanlığı tarafından verilmesi merak uyandırdı.

Bu gelişme, ismi son günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı için sıkça anılan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’ya ilişkin iddiaları da yeniden gündeme taşıdı. Kaya’nın olası il başkanlığı adaylığına yönelik destek çalışmaları yürüttüğü iddiaları tekrar gündeme geldi.