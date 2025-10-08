İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Elektrikli bisiklet ile pikabın çarpışması sonucu yaşanan faciada, kazaya karışan pikap sürücüsü E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybeden bir kişinin ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikinci kişinin de yaşam savaşını kaybetmesiyle bilanço ağırlaştı.

Gökdere Caddesi'nde çarpışma

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova'daki yoğun kullanılan Gökdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ve ilk tespitlerin bildirdiğine göre, E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, karşı yönden seyir halinde olan Suriye uyruklu Osman H.'nin (37) kullandığı elektrikli bisikletle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve üzerindeki yolcular yola savrulurken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Bu feci çarpışmanın hemen ardından bisiklet sürücüsü Osman H.'nin maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastanede gelen acı haber ve tutuklama kararı

Kazada ağır yaralanan, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Muhammed A. ise derhal olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Muhammed A.'nın durumu ciddiyetini koruyordu. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Muhammed A. da hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükselmiş oldu. Kazanın ardından olay yerinde pikap sürücüsü E.G., Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.