Son Mühür- Sosyal dayanışmayı güçlendirecek projelerin içinde yer alan Beştepeler Taziye Evi’nin temeli düzenlenen törenle atılacak. Konak Belediyesi’nin bu projesiyle dayanışma artacak ve zor günler tek başına değil omuz omuza atlatılacak.

Temel atma töreni 1 Temmuz'da

1. Kadriye Mahallesi’nde, bölge halkının uzun zamandır beklediği Taziye Evi, Beştepeler Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan arazide inşa edilecek. Beştepeler Taziye Evi’nin temel atma töreni 1 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Başkan Mutlu'dan dayanışma vurgusu

Temel atma törenine tüm Konaklıları davet eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma vurgusu yaparak, “Biz Konak’ta dayanışmayı her geçen gün büyüten, güçlendiren bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Toplumsal dayanışmanın önemli bir unsuru da kötü günlerde bir arada olabilmek, acıyı paylaşabilmek. 1. Kadriye Mahallemize kazandıracağımız Taziye Evi, bu dayanışmanın güçlü bir halkası olacak” dedi.

İhtiyaçlara yönelik modern tasarım

Taziye Evi için her detay ince ince düşünüldü. Bölgenin geleneksel kullanım alışkanlıkları ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan yapı, vatandaşların taziye ziyaretlerini daha düzenli, konforlu ve uygun koşullarda gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak. Kadın ver erkek için ayrı salonların planlandığı projede ortak kullanıma hizmet edecek mutfak alanı ile kadın ve erkek WC birimleri de yer alıyor.