İzmirlileri ilgilendiren bilgiler paylaşıldı. Sisteme dahil olan iki yüz on beş yeni kırık hattı, irili ufaklı pek çok sismik kaynağı barındıran İzmir için son derece hayati veriler sunuyor. Seferihisar, Tuzla ve Gülbahçe gibi kendine has aktif sistemlere sahip olan kent, iki bin yirmi yılında yaşanan acı tecrübenin ardından bu yeni verilere çok daha hassas yaklaşıyor. Konunun uzmanı olan akademisyenler, İzmir gibi alüvyonel zeminlerin geniş yer tuttuğu bölgelerde "örtülü" olarak tabir edilen ve yüzeyden fark edilemeyen çok sayıda gizli fayın olabileceği konusunda hemfikir. Jeolojik haritalandırma işlemleri devam ettikçe, Türkiye genelindeki sismik hat sayısının bin barajını aşması kuvvetle muhtemel görülüyor.

Mühendislik Formüllerinin Yeni Baştan Yazılması

Sismoloji merkezlerinin akademik raporlarına göre yeni fay haritasındaki her çizgi, İzmir’deki kentsel dönüşüm ve inşaat kararlarını doğrudan etkiliyor:

Yeni tespit edilen her kırığın uzunluğu, derinliği ve konumu, o bölgede oluşabilecek depremin tahmini büyüklüğünü belirlemede kullanılıyor.

Uzmanlar, İzmir’de planlanan gökdelenlerden küçük konut projelerine kadar tüm yapılar için statik hesaplarda bu güncel büyüklük değerlerinin esas alınmasını istiyor.

Bu nedenle, deprem yönetmeliklerinde kullanılan mühendislik parametrelerinin kısa sürede gözden geçirilip güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Göztepe'de Sonko Sundberg belirsizliği! İçeriği Görüntüle

Karadeniz'den Doğu'ya Ulusal Sismik Tehlike

Güncellenen sismik atlasın en ilginç sonuçlarından biri de Karadeniz'in altından geçen yeni fay hatlarının literatüre girmesi oldu. Zonguldak kıyılarından sınır ötesine uzanan deniz altı kırıkları, sismik ağın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.