Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu, makamında ağırladığı yoğun ziyaretçi heyetleriyle ilçenin ve yerel yönetimlerin gündemine dair fikir alışverişinde bulundu. Siyasetten iş dünyasına, sendikalardan taraftar grupları ve mahalle muhtarlarına kadar toplumun her kesiminden temsilcileri ağırlayan Başkan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuklarına teşekkür etti.

Başkan Mutlu yaptığı açıklamada, "Belediyemizde ağırladığımız değerli konuklarıma hoş sohbetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Konak Belediyesi’ndeki yoğun ziyaretçi trafiğinin detayları:

Yerel yönetimler ve siyaset dünyasından tam destek

Konak Belediyesi, farklı şehirlerin belediye başkanlarını ve siyasi parti temsilcilerini ağırladı. Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Niğde Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya, Başkan Mutlu’yu ziyaret ederek yerel yönetimler arası iş birliği mesajı verdi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elmalı İlçe Başkanı Yakup Coşkun ve Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Günay da ziyaretinde bulunan isimler arasında yer aldı.

Ticaret odası ve sektör temsilcileriyle ortak akıl



İzmir ekonomisinin ve esnafının sorunlarına yönelik istişarelerin yapıldığı görüşmeler kapsamında, İzmir Ticaret Odası (İZTO) 18. Deri Konfeksiyon ve Saraciye Grubu Meslek Komitesi Başkanı Halil Gündoğdu, Komite Üyeleri Abdürrahim Demir ve Samet Yanık ile sektör temsilcileri, Konak Belediye Meclis Üyesi İlhan Yaman eşliğinde Başkan Mutlu ile bir araya geldi.

Akademik ve sosyal hayatın temsilcileri Konak’ta



Türkiye’nin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın oğlu Yüksek Mimar Mustafa Kemal Abadan, Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak, Emekli Üretim Planlama Sorumlusu Ender Tuna, Öğretmen Oya Tuna ve Üniversite Öğrencisi Artun Tuna da Başkan Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

Muhtarlar mahallelerin taleplerini iletti



Konak'ın mahallelerindeki sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösteren Başkan Nilüfer Mutlu, ilçede görev yapan muhtarları gruplar halinde ağırladı.

Faikpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Bedir, Kubilay Mahalle Muhtarı Ünal Kalfa, Etiler Mahalle Muhtarı Talip Çoban, Altınordu Mahalle Muhtarı Veysi Çalhan, Ali Reis Mahalle Muhtarı Sait Acar, Güngör Mahalle Muhtarı Doğan Kurt, Çahabey Mahalle Muhtarı Özer Çalbörü, mahallelerindeki eksikleri ve vatandaşların taleplerini doğrudan Başkan Mutlu’ya iletme fırsatı buldu.

Sendikalardan TİS ve emek vurgusu



Belediye çalışanlarının hakları ve sendikal faaliyetlerin de masaya yatırıldığı görüşmelerde; Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, TİS Sekreteri Fırat Belen ile İşyeri Temsilcileri Deniz Küçükali ve Özkan Aygün, Başkan Mutlu ile bir araya geldi.

Göztepeli taraftarlar ve gençlik kolları da unutulmadı



İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin Taraftar Grupları Temsilcileri Okhan Dinsel, Ramazan Çoğun ve Barış Bal ile aynı zamanda CHP Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Ayça Gülenç de Başkan Nilüfer Mutlu'yu ziyaret etti.