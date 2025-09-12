Son Mühür/ Begüm Mol - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Başkan Mutlu, “Hepiniz belediyemizi çok güzel temsil ediyorsunuz, emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Samimi buluşma

Basmane Semt Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen kutlama programına Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Ahmet Giliz ve Zabıta Müdürü Ali Balık da katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Mutlu, personeli tek tek selamlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Kurallara sizinle birlikte sahip çıkacağız”

Zabıta teşkilatının belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Mutlu, “Sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz Konak sınırlarında belediyemizi çok güzel temsil ediyorsunuz. Esnaftan ve vatandaşlardan güler yüzünüz, kibarlığınız ve çözümcü yaklaşımınızla ilgili hep güzel şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Zor bir görev yapıyorsunuz, hiç kolay değil. Ben kuralcı bir başkanım; sokakların nizami olmasını, kurallara uyulmasını istiyorum. Bunu ancak sizin desteğinizle başarabiliriz. 199 yıllık köklü geçmişi bu kadar iyi temsil eden çalışma arkadaşlarım olduğu için ne mutlu bana” diye konuştu.

“Şehir düzeninin bekçileriyiz”

Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Balık ise zabıtanın yalnızca denetim değil, aynı zamanda vatandaşların yardımına koşan ve sorunlarına çözüm üreten bir teşkilat olduğuna dikkat çekerek, “Zabıta, şehir düzeninin bekçisidir. Esnaf denetiminden çevre temizliğine, pazaryerlerinden kent estetiğine kadar birçok alanda görev alıyoruz. Vatandaş ve belediye arasında en güçlü bağlardan birini kuruyoruz. 7 gün 24 saat kentimizin huzuru için sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve göreve geldiği günden bu yana bize destek olan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.