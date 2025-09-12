Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye zabıta personeliyle bir araya geldi. Kibar Sosyal Tesisler’de düzenlenen programda Kınay, zabıtanın emeğin, sağlığın, güvenliğin ve kamusal düzenin teminatı olduğunu söyledi.

“Fedakârlığınız paha biçilemez”

Başkan yardımcılarının da katıldığı kahvaltı programında konuşan Başkan Kınay, zabıta personeline teşekkür ederek, “Sayımız az, imkânlarımız sınırlı olsa da sizler tüm yüreğiniz ve emeğinizle bu yükün altına giriyorsunuz. Sahada ortaya koyduğunuz fedakârlık paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

Kadro ve ekipman desteği vurgusu

Konuşmasında yeni kadro ihtiyacına da değinen Kınay, “Önceliğimiz zabıta kadro sayısını artırmak ve yükümüzü paylaşmak olacak. Bunun yanında ekipman, çalışma koşulları ve desteklerle ilgili adımlarımız da sürecek” dedi.

“Daha güzel günlerde buluşacağız”

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Kınay, “Bugün elimizde kalan en değerli şey, dayanışmamız, bir arada duruşumuz ve aydınlık günlere olan kararlı yürüyüşümüzdür. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz dimdik ayakta kalacağız. Bugün yaşadığımız zorluklar karanlığın son adımlarıdır. Sizlerle birlikte çok daha güzel günlerde, çok daha coşkulu kutlamalarda buluşacağız. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Plaket takdimiyle sona erdi

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de kısa bir konuşma yaparak, zabıtanın etik değerlerle yürüttüğü yoğun çalışmalarını anlattı. Program, emekli zabıta personeli Ramazan Özgün’e Başkan Kınay tarafından hizmetlerinden ötürü plaket takdim edilmesiyle sona erdi.